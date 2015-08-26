Збитки підприємств України за півроку становили понад 230 мільярдів

Великі та середні підприємства України, без врахування бюджетних установ, за перше півріччя 2015 року отримали 232,617 млрд грн збитку до оподаткування, що в 1,7 разу більше збитку до оподаткування за аналогічний період минулого року на рівні 135,952 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

У січні-червні порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс на 7,3% - до 171,333 млрд грн.

Водночас, результат збиткових підприємств у першому кварталі зріс на 36,6% - до 403,951 млрд грн.

Кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості в першому півріччі знизилася на 3,1 п. п. – до 42,3%.

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Як повідомляв УНІАН, збитки до оподаткування великих та середніх підприємств України, без урахування банків і бюджетних установ, за 2014 рік становили 408,169 млрд грн проти 38,289 млрд грн прибутку роком раніше.

Банківська система України за підсумками 2014 року отримала 52,966 млрд грн збитків, у тому числі 52 українських банки зі 163 працюючих на початок цього року фінустанов завершили рік зі збитками.