У Мінфіні впевнені, що гривня не впаде слідом за валютами країн СНД

Міністерство фінансів України не бачить причин для девальвації гривні слідом за знеціненням валют країн СНД і обвалом цін на сировинних ринках, включаючи ринок нафти, металів і агропродукції, сказав журналістам заступник міністра фінансів України Ігор Уманський.

"Гривня стабільна. Поки гривня почувається краще всіх інших (валют – УНІАН), – сказав Уманський. – Тиск сировинних ринків, безперечно, існує. Однак на відміну від того ж тенге або інших валют, Україна пройшла вже етап серйозної девальвації. Зараз багато країн Україну наздоганяють. Якщо ми й надалі будемо рухатися за програмою реформ – УНІАН), яку ми собі намітили, я серйозних підстав для девальвації гривні не бачу".

Читайте такожРосійський рубль відновив падіння слідом за цінами на нафту

Як повідомляв УНІАН, ослаблення курсу валют країн СНД відбувається на тлі падіння світових цін на нафту, які досягли мінімумів за шість років. Вранці 21 серпня котирування Brent опустилися до $46 за барель, а WTI – до $40,8 за барель. Вдень того ж дня барель Brent піднявся до $46,2, а WTI – до $41,1.

19 серпня аналітики Citigroup не виключили, що ціни на нафту опустяться до рівнів світової фінансової кризи 2008 року, передавало Bloomberg. Тоді вартість бареля нафти WTI впала до $32,4, а Brent – до $39.