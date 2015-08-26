Прибуток Сбербанку Росії впав у два рази

Чистий прибуток Сбербанку РФ за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за підсумками першого півріччя 2015 року впав в два рази і склав 85,2 млрд руб., передає «Газета.Ru» з посиланням на звітність банку.

«Це зниження пояснюється, головним чином, динамікою чистих відсоткових доходів і збільшенням витрат на створення резервів під знецінення кредитного портфеля на 81,5 млрд руб. в порівнянні з першим півріччям 2014 року», — йдеться в повідомленні.

Читайте такожСбербанк Росії розпродає нерухомість своїх європейських "дочок" За підсумками першого півріччя 2014 року банк отримав 170,4 млрд руб.

Обсяг активів Сбербанку на 30 червня 2015 року скоротився на 6,1% - до 23,7 трлн. руб. Кредитний портфель до вирахування резерву під знецінення скоротився на 4,5%. Кредити корпоративним клієнтам до вирахування резервів знизилися на 5,5%, до 13 трлн руб. через зниження якісного платоспроможного попиту, обсяг кредитів фізичним особам скоротився на 1,8%, до 4,8 трлн руб.