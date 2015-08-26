Гривня закрила міжбанк на рівні 21,65 за долар

У середу, 26 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,45/21,65 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро знаходяться на рівні 24,4050/25,6290 грн/євро, по відношенню до російського рубля – на рівні 0,3070/0,3100 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,4257 гривні/долар, до цього часу було укладено 616 угод на суму 509,38 мільйона доларів.