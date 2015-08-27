Товарообіг Росії з Китаєм за півроку впав на 30%

Товарообіг між Росією і Китаєм за першу половину 2015 року скоротився на 30% - до понад 31 мільярда доларів, досягти завдання щодо збільшення двостороннього товарообігу цього року до 100 мільярдів доларів не вдасться.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву посла Росії в Китаї Андрія Денисова.

"Товарообіг за першу половину цього року знизився на 30% і склав трохи більше 31 мільярда доларів. Нам точно не вдасться досягти поставленої цілі в 100 мільярдів двостороннього товарообігу цього року, але найближчими роками ціль буде досягнута", - сказав Денисов на прес-конференції.

Він також зазначив, що Росія і Китай в даний час переходять від торгівлі товарами до торгівлі великими інвестиційними проектами".

"У нас в різній стадії готовності знаходиться близько 60 великих інвестпроектів. У першій половині року обговорення інвестпроектів помітно активізувалося", - додав російський посол.

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