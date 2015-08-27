НБУ укріпив курс гривні щодо долара відразу на 1,2 грн

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 27 серпня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2142.5702 (26 серпня – 2262.3411)

100 EUR – 2442.9585 (26 серпня – 2603.0497)

10 RUR – 3.0911 (26 серпня – 3.2344)

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Як повідомляв УНІАН, з моменту переходу до гнучкого курсоутворення на валютному ринку протягом 2014 року і двох місяців 2015 року гривня знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

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Після введення НБУ низки обмежень на валютному ринку та отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми – в березні поточного року, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 гривень/долар протягом останніх чотирьох місяців.