Угода про реструктуризацію $19 мільярдів зовнішнього держборгу України буде підписана в четвер

Угоду про реструктуризацію 19 мільярдів доларів зовнішнього державного боргу України буде підписано між урядом і комітетом кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton у четвер, повідомляє Новое время.

Український Мінфін і Комітет кредиторів поки що не коментують ці плани, однак, як зазначає агентство, сторони близькі до укладення угоди.

"Боргова угода завершить п'ятимісячні переговори між Україною, яку роздирає війна, й комітетом кредиторів на чолі з Franklin Templeton. Сторони близькі до укладення угоди й готові на списання 20% боргу. І це вдвічі менше від того, що спочатку пропонувала Україна", - відзначає агентство.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також анонсував "добрі фінансові новини для України", які мають бути оприлюднені на позачерговому засіданні уряду в четвер.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ в березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 мільярда доларів цього року і до 15,3 мільярда доларів у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

До цього часу домовитися з кредиторами й провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – "Укрексімбанку" і "Ощадбанку", які одержали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 мільярда доларів і 1,3 мільярда доларів, відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна "теоретично" наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес і укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 мільйонів доларів.

У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і вчергове попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягти домовленості.