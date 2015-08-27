Україна домовилася про списання 20% держборгу, росіянам запропонують такі ж умови

Уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів, який підлягає реструктуризації, повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, російським кредиторам запропонують такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 мільярди доларів з терміном погашення в грудні 2015 року.

Як зазначає Bloomberg, реструктуризація також передбачає зниження відсотка за євробондами до 7,75%.

Раніше Bloomberg зазначав, що угоду про реструктуризацію 19 мільярдів доларів зовнішнього державного боргу України буде підписано між урядом і комітетом кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton у четвер, 27 серпня. Таким чином, боргова угода завершить п'ятимісячні переговори між Україною та комітетом кредиторів – основними тримачами євробондів.

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінування виплат за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 мільярда доларів цього року до 15,3 мільярда доларів у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

Дотепер домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – "Укрексімбанку" та "Ощадбанку", які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 мільярда доларів та 1,3 мільярда доларів відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна "теоретично" наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес та укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 мільйона доларів.

У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і вкотре попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягти домовленості.

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