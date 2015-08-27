Дефолту не буде, Україні списали майже $4 мільярди боргу - Яценюк

Очікуваного дефолту України, прогнозованого експертами й фінансовими аналітиками на осінь поточного року, не станеться, оскільки владі країни вдалося досягнути домовленості про реструктуризацію близько 19 млрд дол. і списання 20% боргу, або близько 4 млрд дол., повідомив під час позапланового засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Шість місяців тому наша команда під керівництвом міністра фінансів Наталії Яресько вступила в нерівні переговори з кредиторами. За останні п'ять років не нами було взято зовнішніх кредитів на суму близько 40 млрд дол. США. Це неймовірне ярмо на держбюджет і на кожного громадянина країни. Мало хто сподівався на те, що Україна успішно завершить переговори із зовнішніми кредиторами. Очікуваний нашими ворогами дефолт не відбудеться, - сказав він. - Україна досягла угоди про реструктуризацію й часткове списання боргів. Завдяки зусиллям міністра фінансів України нам вдалося одержати наступні умови: 20% боргових зобов'язань країни списуються кредиторами. Йдеться про те, що уряд списав майже 4 млрд дол.».

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінувати виплати за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. Цього року і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

До цього часу домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол. відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес й укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і вчергове раз попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягнути домовленості.