Україна домовилася з кредиторами 4 роки не сплачувати тіло кредиту

Сьогодні, 27 серпня, Україна в рамках домовленостей про реструктуризацію частини боргу досягла угоди про відстрочення виконання зобов'язань з виплати тіла кредиту на 4 роки, повідомив під час позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Вартість обслуговування кредитів не підвищується в загальному обсязі витрат, які здійснює держбюджет, - сказав Яценюк. – У найближчі 4 роки Україна не буде погашати тіло кредиту. І наші зобов'язання, які ми мали платити з 2015 року, переносяться на 4 роки".

Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінувати виплати за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. Цього року і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

До цього часу домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – "Укрексімбанку" і "Ощадбанку", які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 мільярда доларів і 1,3 мільярда доларів відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна "теоретично" наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес й укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і вчергове раз попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягнути домовленості.