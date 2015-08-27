Стали відомі основні положення угоди України з кредиторами

Очікуваного дефолту України, прогнозованого експертами й фінансовими аналітиками на осінь, не станеться, оскільки владі країни вдалося досягнути домовленості про реструктуризацію близько 19 млрд дол. і списання 20% боргу, або близько 4 млрд дол. Про це повідомив під час позапланового засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

За його словами, вартість обслуговування кредитів не підвищується в загальному обсязі витрат, які здійснює держбюджет. У найближчі 4 роки Україна не буде погашати тіло кредиту. Реструктуризація також передбачає зниження відсотка за євробондами до 7,75%.

Україна використає меншу кількість коштів на погашення боргу, накопиченого попередньою владою, і зможе спрямувати цей ресурс для фінансування пріоритетних потреб держави, перш за все соціальних видатків і національної оборони.

Крім того, за словами міністра фінансів Наталії Яресько, Україна має намір здійснити випуск нових боргових паперів, які будуть прив'язані до зростання економіки України. Ці нові цінні папери використовуватимуться тільки з 2021 року і стануть механізмом зацікавленості інвесторів у відновленні України. Яресько зазначила, що при зростанні ВВП на 3-4% кредитори отримають додатково 1% до виплат, а при зростанні ВВП 4% і більше - отримають більше. "Така ситуація називається win-win - і для кредиторів, і для нашої країни", - сказала вона.

Параметри угоди України з Комітетом кредиторів (надані УНІАН джерелом, близьким до переговорів).

Зниження основної суми боргу (т.н. Haircut - «Стрижка»): Угода передбачає зменшення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% і дозволяє негайно знизити борговий тягар на $3,6 млрд. ($3,8 млрд, якщо таке саме зниження буде погоджено по гарантованим державою валютним боргам державних підприємств, а також по євробондах м. Київ).

Це знижує комерційний борг України, а також гарантований державою та квазі-гарантований борг з близько $19,3 млрд до близько $15,5 млрд.

Вплив на зниження боргового навантаження: Це знижує співвідношення боргу до ВВП приблизно на 4,3% (по відношенню до прогнозованого ВВП України на кінець 2015 року, згідно з останніми прогнозами МВФ). Це значно покращить платоспроможність країни та її платіжний баланс.

Відсотки по боргах: Відсоткова ставка по боргах майже не змінилася, і складатиме в середньому 7,75% (це лише трохи вище, ніж поточні 7,22%). Водночас, з урахуванням загального зниження обсягу боргу, значного зростання по процентних виплатах не відбудеться.

Навіть після невеликого підвищення, відсоткова ставка по цих кредитах все одно буде значно менша, ніж те, скільки платив за кредити Уряд Януковича. Наприклад, в липні 2012 року він взяв позику в приватних кредиторів на 2,6 млрд дол під 9,25% річних.

Подовження термінів погашення боргу: Терміни погашення тієї частини боргу, що не буде списано, будуть перенесені з 2015-2023 років на 2019-2027 роки. Тобто Україна не буде сплачувати основну суму боргу до 2019 року.

Інструмент відновлення вартості (VRI): Завдяки тому, що зараз кредитори пішли нам на зустріч, наша країна отримає значне фінансове полегшення, та зможе швидше повернутися до нормального економічного життя. У відповідь на цей крок Україна випустить нові цінні папери, прив’язані до показників зростання ВВП («інструмент відновлення вартості»/ Value Recovery Instrument/ VRI).

Ці цінні папери – це механізм зацікавлення кредиторів у відновленні України та додатковим інструментом залучення іноземних інвестицій в нашу економіку. Адже, якщо у майбутньому Україна досягне значного економічного зростання, ці цінні папери забезпечать кредиторам додаткові платежі з боку України, що базуватимуться на темпах зростання української економіки.

Що передбачає застосування VRI

Жодних платежів кредиторам, якщо економіка України буде зростати повільніше, ніж 3% на рік.

При зростанні від 3% до 4% на рік, кредитори отримають 15% вартості цього відсотка зростання ВВП.

Базовий прогноз МВФ щодо зростання економіки України – 4% зростання ВВП в рік. При зростанні економіки України швидше 4% на рік, кредитори отримають 40% вартості від кожного відсотка такого зростання.

Цей інструмент вступить в силу тільки в 2021 році, що дає Україні 7 років на відновлення свого зростання, та буде застосовуватися протягом 20 років.

Між 2021 та 2025 роками цей платіж не зможе бути вищим, ніж 1% ВВП.

Україна не робитиме жодних платежів по VRI, допоки її ВВП не становитиме понад $125,4 млрд (такого обсягу економіка Україна, за прогнозами МВФ, досягне до 2019 року. На кінець 2015 року, згідно з останніми прогнозами МВФ, економіка України буде становити $84.3 млрд).

Новітня економічна історія України демонструє, що лише у 9 з 24 років зростання її ВВП перевищувало 3%. За оцінками МВФ, з урахуванням волатильності зростання економік країн, що розвиваються, очікувані платежі по VRI становитимуть лише 0,3% ВВП у 2021-2025 роках та 0,6% ВВП у 2026-2040 роках.

Угода та МВФ

МВФ підтримує дану угоду, оскільки вона відповідає цілям боргової операції.

МВФ заявив: «Якщо угода буде повністю виконана, це дозволить досягти наміченого зменшення вартості обслуговування боргу, скоротити загальні річні потреби у фінансуванні відповідно до програми, а також явно сприятиме зменшенню державного боргу».

За підрахунками МВФ, угода дасть можливість Україні в цілому досягти всіх цілей, зазначених у програмі МВФ Механізм розширеного фінансування (EFF).

Подальші кроки в процесі реструктуризації

Даній угоді передували успішні репрофілювання Укрексімбанку та Ощадбанку, які були досягнуті раніше цього року.

Умови реструктуризації, про які Україна домовилася зі Спеціальним комітетом кредиторів, мають бути схвалені власниками кожної серії облігацій, включених до процесу реструктуризації, підчас проведення окремої юридичної процедури.

Цю угоду досягнуто зі Спеціальним комітетом кредиторів, що представляє інтереси тримачів приблизно половини українського суверенного боргу. Це значно збільшує шанси на успішне ухвалення умов реструктуризації іншими кредиторами.

У разі незгоди з даними умовами, власники облігацій мають право вступити в окремі переговори з Урядом України щодо реструктуризації, однак ніякі інші угоди не можуть надавати більш вигідні умови для кредиторів, ніж дана угода.

Це правило поширюється на всіх власників облігацій, включаючи власників єврооблігацій, що було випущено Урядом України у грудні 2013 року (т.зв. «російський борг»).

Впродовж всього процесу Україна рівно ставилася та буде продовжувати ставитися до всіх власників облігацій.

Орієнтовний графік схвалення рішення урядом України, Верховною Радою та кредиторами.

27 серпня Кабінет Міністрів має узгодити умови реструктуризації та надати Міністрові фінансів право підписати угоду

1 вересня Кабінет Міністрів має ухвалити проект закону та подати його до Верховної Ради.

Кабінет Міністрів має ухвалити постанову, що дозволить розпочати юридичну процедуру обміну облігацій не пізніше 14 вересня.

Запуск юридичної процедури голосування власників облігацій щодо їх обміну має відбутись не пізніше 15 вересня.

(УНІАН)