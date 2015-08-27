Яценюк: Росія не отримає кращих умов, ніж інші кредитори

Російська Федерація, яка очікує від України виплати кредиту в обсязі 3 млрд дол. з терміном погашення в грудні 2015 року і який підлягає реструктуризації, не увійшла до складу Комітету кредиторів, і тому не отримає кращих умов, ніж інші кредитори, сказав у ході позачергового засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми вітаємо наших кредиторів з тим, що вони прийняли пропозицію уряду. Це їхній внесок в економічну і фінансову стабілізацію України, - сказав Яценюк. – Проте Російська Федерація не приєдналася до Комітету кредиторів. І тому уряд України офіційно заявляє, що Росія не отримає за жодних обставин кращих умов, ніж отримають інші кредитори. Це їх рішення – або приймайте наші умови, або кращих умов ви ніколи не отримаєте».

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Як повідомляв УНІАН, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, що підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол.

При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.

Проте, за інформацією агентства Bloomberg, міністр економрозвитку Росії Антон Силуанов заявив, що російська сторона відмовляється брати участь у процесі реструктуризації.