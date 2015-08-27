Витрати російського держбюджету досягли 15-річного максимуму, найбільше пішло на армію

Найвищий за 15 років рівень виконання видатків федерального бюджету - 8,9 трильйона рублів (2,75 трильйона гривень), або 57,6% показника зведеного розпису зі змінами - склався в Росії в першому півріччі 2015 року, повідомляє Прайм з посиланням на Рахункову палату (СП) РФ.

За даними СП, високий рівень виконання видатків російського бюджету обумовлений, в основному, високим рівнем виконання видатків по розділу "Національна оборона" - 67,3% (у січні-липні 2014 року - 62,8%), який має велику питому вагу в загальному обсязі видатків федерального бюджету.

При цьому нижче середнього рівня виконані витрати по 60 головним розпорядникам, з них 11 – менше 35%: Мінсхідрозвитку – 5%, Мінкавказу – 8,7%, Ростуризму – 13,4%, Росавіації – 16,4%, Міненерго – 18,2%, Мінкомзв'язку – 18,4%, Росмолоді – 26%, Росводресурсам – 32,2%, Мінекономрозвитку – 34%, Росалкогольрегулюванню та Роскосмосу – 34,7%.

Витрати федерального бюджету в цілому за січень-липень склали 2,5 трильйона рублів (772 мільярда гривень), або 58,5% лімітів бюджетних зобов'язань. Витрати на реалізацію державних програм станом на 1 серпня 2015 року виконані в сумі 4,4 трильйона рублів (1,4 трильйона гривень), або 57% показника зведеної розпису зі змінами (відкрита частина).

Витрати на реалізацію 21 держпрограми виконано нижче середнього рівня, зазначила також СП. Найбільш низький рівень виконання зазначено за програмами "Соціально-економічний розвиток Калінінградській області до 2020 року" – 0,4%, "Розвиток Північно-Кавказького федерального округу на період до 2025 року – 14,8%, "Соціально-економічний розвиток Далекого Сходу і Байкальського регіону" – 22,8%.

Крім того, витрати за програмою "Енергоефективність та розвиток енергетики" були виконані на 27,6%, "Економічний розвиток та інноваційна економіка" – 33,6%, "Розвиток авіаційної промисловості на 2013 – 2025 роки" – 33,6%, "Космічна діяльність Росії на 2013 – 2020 роки" – 34,1%, "Розвиток фармацевтичної і медичної промисловості на 2013 – 2020 роки" – 37,1%.