Нацбанк знижує облікову ставку до 27%
Національний банк України прийняв рішення з 28 серпня знизити облікову ставку до 27% із 30%.
Про це на брифінгу повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.
"Сьогодні правління прийняло рішення про зниження облікової ставки з 30% до 27%", - сказала вона.
За її словами, це стало можливим завдяки досягнутим домовленостям уряду України щодо реструктуризації державного боргу, а також позитивним трендам зі зниження інфляції впродовж останніх трьох місяців.
Гонтарева відзначила, що зниження інфляційних ризиків відбулося як завдяки політиці «дорогих грошей», яку проводив Нацбанк, так і чинним адміністративним обмеженням.
Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% із 19,5% річних, що діяли раніше.
Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, зокрема, ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.
Посилення монетарної політики НБУ націлене на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка впродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази і ще в 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.
Після введення Нацбанком обмежень та одержання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак після повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується до сьогодні.
Нагадаємо, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, що підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол.
При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.
Проте, за інформацією агентства Bloomberg, міністр економрозвитку Росії Антон Силуанов заявив, що російська сторона відмовляється брати участь у процесі реструктуризації.