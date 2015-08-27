Нацбанк знижує облікову ставку до 27%

Про це на брифінгу повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

"Сьогодні правління прийняло рішення про зниження облікової ставки з 30% до 27%", - сказала вона.

За її словами, це стало можливим завдяки досягнутим домовленостям уряду України щодо реструктуризації державного боргу, а також позитивним трендам зі зниження інфляції впродовж останніх трьох місяців.

Гонтарева відзначила, що зниження інфляційних ризиків відбулося як завдяки політиці «дорогих грошей», яку проводив Нацбанк, так і чинним адміністративним обмеженням.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% із 19,5% річних, що діяли раніше.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, зокрема, ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Посилення монетарної політики НБУ націлене на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка впродовж минулого року за офіційним курсом подешевшала щодо долара в 2 рази і ще в 1,8 разу з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень та одержання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 грн/дол., однак після повернулася до позначки близько 22,5-23,5 грн/дол., де утримується до сьогодні.

Нагадаємо, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, що підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол.

При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.

Проте, за інформацією агентства Bloomberg, міністр економрозвитку Росії Антон Силуанов заявив, що російська сторона відмовляється брати участь у процесі реструктуризації.