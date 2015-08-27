Гонтарева обіцяє знизити інфляцію до 5% до 2019 року

Національний банк України має намір остаточно перейти до режиму інфляційного таргетування до кінця 2016 року.

Про це у ході брифінгу повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.

За її словами, правління НБУ підготувало для розгляду ради Нацбанку стратегію монетарної політики на 2016-2020 роки, якою передбачається зниження інфляції до рівня 5% до 2019 року.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2015 року, порівняно з червнем, вперше з серпня 2013 року зафіксована дефляція, що становила 1%. У річному вираженні інфляція в липні сповільнилася до 55,3% до 57,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, за січень-липень, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.

Національний банк України прогнозує за підсумками 2015 року інфляцію на рівні 48% і має намір досягти показника річної інфляції в 5% до 2020 року.