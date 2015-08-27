Гонтарева обіцяє знизити інфляцію до 5% до 2019 року
Нацбанк має намір завершити перехід до режиму інфляційного таргетування до 2016 року.
Національний банк України має намір остаточно перейти до режиму інфляційного таргетування до кінця 2016 року.
Про це у ході брифінгу повідомила глава НБУ Валерія Гонтарева.
За її словами, правління НБУ підготувало для розгляду ради Нацбанку стратегію монетарної політики на 2016-2020 роки, якою передбачається зниження інфляції до рівня 5% до 2019 року.
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Як повідомляв УНІАН, в Україні в липні 2015 року, порівняно з червнем, вперше з серпня 2013 року зафіксована дефляція, що становила 1%. У річному вираженні інфляція в липні сповільнилася до 55,3% до 57,5%, зафіксованих місяцем раніше. З початку року, за січень-липень, споживчі ціни в Україні зросли на 39,3%.
Національний банк України прогнозує за підсумками 2015 року інфляцію на рівні 48% і має намір досягти показника річної інфляції в 5% до 2020 року.