Україна підписала договір зі Світовим банком: позичила $500 мільйонів на прискорення реформ

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус і голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Чімяо Фан підписали договір про виділення Україні другого кредиту в обсязі 500 млн дол. для прискорення реформ.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання договору відбулося в Києві сьогодні, 27 серпня.

За словами Абромавичуса, кредит видано строком на 16 років з пільговим період 7 років, упродовж якого Україна не буде виплачувати тіло кредиту, а тільки відсотки, які становитимуть 1,25%.

Крім того, міністр відзначив, що ці кошти прискорять проведення реформ в Україні, зокрема в енергетичному секторі, поліпшення умов для ведення бізнесу і в соціальній сфері.

Як повідомляв УНІАН, у липні Верховна Рада України ухвалила пакет законів, які дозволили нашій країні виконати ряд умов одержання кредитів за лінією Міжнародного валютного фонду, Світового банку, а також урядів Японії та Німеччини.

Україна з початку року одержала від зовнішніх кредиторів близько 8 млрд дол., включаючи 6,7 млрд дол. першого та другого кредитних траншів за програмою EFF з Міжнародним валютним фондом, 1 млрд дол. як фінансові гарантії від уряду США. Крім того, Київ очікує 300 млн дол. від уряду Японії та 200 млн дол. від уряду Німеччини. Восени 1 млрд дол. виділить уряд США - у формі фінансових гарантій.