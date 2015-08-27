Нацбанк з початку року купив на міжбанку $1,3 мільярда

Національний банк України з початку цього року викупив на міжбанківському валютному ринку 1,3 млрд дол.

Про це на брифінгу повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

“З початку року Національний банк вже придбав на міжбанківському ринку 1,3 млрд дол., і ми плануємо це робити й надалі", - сказала вона.

Голова НБУ нагадала, що завдання регулятора – наростити валові золотовалютні резерви до 18 млрд дол. на кінець цього року, що прирівнюється до чотирьох місяців імпорту.

«Більша частина цих грошей (коштів, за рахунок яких буде збільшено резерви НБУ – УНІАН) – це будуть надходження від наших міжнародних партнерів, але частину ми вже придбали з ринку», – сказала Гонтарева.

Крім того, вона відзначила, що впродовж останніх місяців НАК «Нафтогаз» купує валюту безпосередньо з валютного ринку і вже придбав майже 700 млн дол.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України за липень зросли на 1%, або на 112 млн дол. – до 10,4 млрд дол.