Гонтарева впевнена, що падіння рубля не вплине на курс гривні

Про це сказала голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Вплив девальвації російського рубля та інших валют країн СНД матиме обмежений вплив на курс гривні через радикальне зниження обсягів зовнішньої торгівлі України з цими країнами останніми роками», - сказала Гонтарева.

Читайте такожГонтарева обіцяє знизити інфляцію до 5% до 2019 року

Вона нагадала, що частка країн СНД у загальному експорті України знизилася до 22% у січні-липні 2015 року з 35% у 2013 році.

«Тому падіння валют і спад темпів економічного зростання в цьому регіоні не матиме значного впливу на економічну динаміку нашої держави», - додала голова НБУ.

Гонтарєва зазначила, що девальвація валют країн СНД знизить конкурентоспроможність українських товарів в цьому регіоні, проте запас міцності, який змогли накопичити вітчизняні виробники за останні 1,5 року, є достатнім, щоб нівелювати девальвацію валют торговельних партнерів України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство фінансів України не бачить причин для девальвації гривні слідом за знеціненням валют країн СНД і обвалом цін на сировинних ринках, включаючи ринок нафти, металів і агропродукції.

За словами заступника міністра фінансів Ігора Уманського, гривня стабільна. "Якщо ми й надалі будемо рухатися за програмою (реформ – УНІАН), яку ми собі намітили, я серйозних підстав для девальвації гривні не бачу", - заявив він.

Також УНІАН повідомляв, що в результаті довготривалого і значного падіння цін на нафту, а також внаслідок девальвації валют провідних економік світу, зокрема Китаю, у світі протягом кількох тижнів спостерігається знецінення валют Південно-Східної Азії, Африки, а також країн Близького Сходу - основних експортерів нафти. Найбільше знецінилися валюти Росії, Казахстану, В'єтнаму, а також низки країн Африки. На думку експертів, така ситуація може становити загрозу для України в силу того, що ці країни, за винятком Росії, є ринками збуту української продукції.