МВФ вітає угоду України з кредиторами. Лагард похвалила Яресько

Основний кредитор України - Міжнародний валютний фонд вітає угоду про реструктуризацію частини державного боргу, досягнуту урядом України та Комітетом кредиторів на чолі з інвестиційним фондом Franklin Templeton, і закликає інших тримачів українських бондів підтримати умови боргової операції. Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Фонду Крістін Лагард, переданій УНІАН.

«Ми вітаємо досягнуту сьогодні угоду про боргову операцію з державним і гарантованим державою боргом, - йдеться в заяві. – Озвучені параметри угоди дають Україні змогу досягти фінансової стійкості і дотриматися умов, заявлених програмою реформ Фонду».

На думку Лагард, виконання боргової угоди дасть змогу скоротити боргове навантаження на бюджет, знизити залежність від зовнішнього фінансування і надалі зменшувати розмір боргу.

«Але вкрай важливо, щоб цілі угоди підтримали всі тримачі українських бондів», - наголошується в заяві.

Лагард наголосила, що умови боргової операції в результаті багатомісячних переговорів виявилися прийнятними для уряду і Комітету кредиторів. «Однак хочу особливо наголосити на кропіткій роботі, проведеній міністром фінансів України Наталією Яресько та її командою для досягнення угоди», - зазначила Лагард.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, який підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол. При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.

Домовленості передбачають відтермінування платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також процентну ставку за бондами на рівні 7,75%.