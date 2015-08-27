Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,20 за долар

У четвер, 27 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,20 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 23,6300/25,8280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3110/0,3140 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,3171 грн/дол., на цю годину було укладено 588 угод на суму 489,49 млн дол.