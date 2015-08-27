У Росії заявили, що вимагатимуть від України повернення $3 мільярдів у грудні

Москва в грудні 2015 року зажадає повного погашення Києвом єврооблігацій на $3 млрд.

Про це в четвер, 27 серпня, розповів міністр фінансів Росії Антон Силуанов, пише «РИА Новости».

За його словами, Росія планує спрямувати ці гроші на розвиток інфраструктури.

"Нам необхідно розвивати свою економіку, нам необхідно вкладати в інфраструктуру, тому повернення коштів, які ми повинні отримати до кінця поточного року, ці кошти підуть на розвиток інфраструктури російської економіки в найближчі роки", — сказав Силуанов в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

Він підкреслив, що, виходячи з цього, Росія наполягатиме на непорушності домовленостей з Україною щодо повернення коштів Фонду національного добробуту, вкладених в українські папери.

Як повідомляв УНІАН, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, що підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол.

Домовленості передбачають відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також процентну ставку за бондами на рівні 7,75%.

При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.

Однак, за інформацією агентства Bloomberg, міністр економрозвитку Росії Антон Силуанов заявив, що російська сторона відмовляється брати участь в процесі реструктуризації.