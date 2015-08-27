СБ у вересні подумає про виділення Україні ще одного кредиту на $500 мільйонів

Світовий банк у вересні розгляне можливість виділення Україні ще одного кредиту в розмірі 500 млн дол. у рамках розширеного пакета фінансової допомоги загальним обсягом 2 млрд дол., повідомив голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі й Молдові Чімяо Фан після підписання договору про виділення Україні другого кредиту в обсягу 500 млн дол.

«Зараз ми в процесі підготовки ще однієї угоди, ще одного кредиту на 500 млн дол. і у вересні винесемо проект на Раду директорів», - сказав Фан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 серпня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус і голова представництва Світового банку в Україні, Білорусі й Молдові Чімяо Фан підписали договір про виділення Україні другого кредиту в обсягу 500 млн дол. для прискорення реформ.

У липні Верховна Рада України ухвалила пакет законів, які дали змогу нашій країні виконати низку умов отримання кредитів по лінії Міжнародного валютного фонду, Світового банку, а також урядів Японії й Німеччини.

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Україна з початку року отримала від зовнішніх кредиторів близько 8 млрд дол., включаючи 6,7 млрд дол. першого та другого кредитних траншів за програмою EFF з Міжнародним валютним фондом, 1 млрд дол. як фінансових гарантій від уряду США. Крім того, Київ очікує 300 млн дол. від уряду Японії і 200 млн дол. від уряду Німеччини. Восени 1 млрд дол. виділить уряд США - у формі фінансових гарантій.