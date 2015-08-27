Нафта допомогла російському рублю відбити тижневі втрати

Російський рубль істотно зріс на торгах четверга, відбивши стрибок нафтових цін в руслі висхідних тенденцій світових ринків після зниження китайських процентних ставок і зменшення ймовірності підвищення ставок ФРС наступного місяця, пише Рейтер.

Долар проти рубля падав на позначку 66,20, а євро - на 74,27 вперше з 19 серпня, тоді як нафта марки Brent наблизилася до позначки $46 за барель.

На стороні рубля виступала і майбутня сплата податку на прибуток, а також закриття довгих валютних позицій, які, за оцінками дилерів, останнім часом переважали на ринку в умовах негативної динаміки нафти і критичного настрою щодо її подальших перспектив, а разом з ними і рубля.

До 18.00 МСК пара долар/рубль на Московській біржі торгувалася поблизу позначки 66,30, на 3,8% нижче попереднього закриття.

Пара євро/рубль до цього часу оцінювалася в 74,29, на 4,7% нижче попереднього закриття.

Нафтова марка Brent зараз оцінюється в $45,94, на 6,5% вище закриття середи. Нафта дорожчає завдяки зниженню запасів нафти в США і зростанню світових ринків.