Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 28 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2131.7065 (27 серпня – 2142.5702)

100 EUR – 2405.4176 (27 серпня– 2442.9585)

10 RUR – 3.1606 (27 серпня – 3.0911)

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 27 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,00/21,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,6300/25,8280 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3110/0,3140 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,3171 грн/дол., до цього часу було укладено 588 угод на суму 489,49 млн дол.