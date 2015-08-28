Fitch знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з "СС" до "С"

Про це йдеться в релізі агентства.

Усі інші рейтинги підтверджені на попередніх рівнях, окрім старшого незабезпеченого рейтингу в іноземній валюті, випущеного для внутрішнього ринку, який підвищено до "CCC" з "CC".

Зокрема, довгостроковий рейтинг в національній валюті підтверджений на рівні "CCC", короткостроковий рейтинг в іноземній валюті - на рівні "C".

Кредитний ліміт країни затверджено на рівні "CCC".

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Рішення про зниження довгострокового рейтингу агентство прийняло через те, що Україна домовилася з кредиторами про списання 20% основного боргу країни. Fitch вважає, що списання призведе до матеріальних втрат для власників цінних паперів.

Згідно зі шкалою рейтингу міжнародного агентства Fitch, рівень С означає "неминучість дефолту".

Зазначається, що після завершення процедури списання заборгованості, довгостроковий кредитний рейтинг в іноземній валюті буде знижений до рівня "RD". Цей рівень рейтингу означає, що емітент не провів своєчасні платежі, частковий дефолт.

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При цьому, рейтинг України буде піднято з замовчуванням відразу після того, як Fitch визначить, що списання боргу пройшло успішно, що зазвичай вимірюється показником не менше 90%. Новий рейтинг буде відповідати очікуваній кредитоздатності та структурі заборгованості.

Як повідомлялося раніше, агентство Fitch зазначило, що класифікуватиме реструктуризацію як обмін проблемних зобов'язань, у зв'язку з чим планує знизити довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті до рівня «C» в разі оголошення про укладення угоди з кредиторами.

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Як повідомляв УНІАН, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінувати виплати за боргами і їх часткового списання заощадити до 5,2 млрд дол. Цього року і до 15,3 млрд дол. у найближчі 4 роки. Крім того, двома іншими обов'язковими вимогами Фонду є скорочення боргу до 70% ВВП і зниження потреби в зовнішньому фінансуванні до 10-12% до 2020 року.

До цього часу домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам – «Укрексімбанку» і «Ощадбанку», які отримали відтермінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціями з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд дол. і 1,3 млрд дол. відповідно.

У червні міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що Україна «теоретично» наприкінці липня може оголосити мораторій на виплати в разі відсутності прогресу в переговорах з кредиторами в рамках чинного з 17 червня закону. Однак згодом сторони переговорного процесу оприлюднили спільну заяву про прогрес й укладення угоди про конфіденційність, 24 липня Мінфін виплатив купон за євробондами на 120 млн дол.

У середині серпня Київ почав ще один раунд переговорів з кредиторами, який, на думку українського Мінфіну, має стати завершальним. Переговори проходили в Сан-Франциско на прохання Спеціального комітету кредиторів. При цьому український Мінфін назвав цю зустріч останньою можливістю для досягнення спільної домовленості про реструктуризацію і вчергове раз попередив, що наша країна буде змушена використовувати альтернативні механізми для забезпечення фінансування програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у разі неможливості досягнути домовленості.