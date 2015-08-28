Яресько: угода України з кредиторами є суттєвим кроком до економічного зростання країни

Про це на своїй сторінці у Facebook пише міністр фінансів України Наталія Енн Яресько.

"Ще півроку тому, коли ми розпочали переговори з кредиторами, мало хто вірив в їх успіх. Але завдяки наполегливій роботі, нам вдалося досягти бажаного результату. Ми зробили все можливе для уникнення дефолту. Ми домовилися про зниження основної суми боргу на $3,6 млрд., або 20% від боргу. Це $3,6 млрд, які ми не будемо повертати", - пише Яресько.

За її словами, ці кошти можна спрямувати на фінансування найбільш важливих для держави напрямків – соціальних видатків і національної оборони.

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"Виплати по комерційних боргах, що залишилися (це близько $11,5 млрд), ми перенесли на 4 роки, і почнемо здійснювати їх лише з 2019 року. Це ті реальні гроші, що ми сьогодні можемо залишити працювати на благо економіки України", - зазначає міністр.

При цьому, зниження боргового навантаження дозволить посилити макроекономічну стабільність, оздоровити економіку та пожвавити залучення інвестицій.

"Завдяки тому, що зараз кредитори пішли нам на зустріч, наша країна реально отримає значне фінансове полегшення та зможе швидше повернутися до сталого економічного зростання", - запевняє Яресько.

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"Зі свого боку, ми погодилися трішки збільшити купон, тобто процентні платежі по нашому боргу, з 7,2% до 7,75%. Навіть після невеликого підвищення, відсоткова ставка по цих кредитах все одно буде значно менша за ту, яку платив за кредити уряд Януковича. Наприклад, в липні 2012 року він взяв позику в приватних кредиторів на $2,6 млрд під 9,25% річних", - наголосила вона.

За словами Яресько, "у разі, якщо після 2021 року економіка України буде зростати більше, ніж прогнозуємо ми та МВФ, тобто більше 3-4% на рік, кредитори зможуть отримати додаткові платежі з боку України".

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Для цього Україна випустить нові цінні папери, прив’язані до показників зростання ВВП. Ці цінні папери будуть застосовуватися лише з 2021 року і будуть механізмом зацікавленості кредиторів у відновленні України та додатковим інструментом залучення іноземних інвестицій в нашу економіку.

"Ця угода є важливою віхою на шляху України до відновлення та знаменує собою початок нового сприятливого періоду для розвитку нашої економіки, створює умови для економічного зростання", - запевнила міністр.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, яка передбачає списання 20% державного боргу, який підлягає реструктуризації, загальним обсягом 19 млрд дол. При цьому російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 млрд дол.

Домовленості передбачають відтермінування платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також процентну ставку за бондами на рівні 7,75%.