Moody's погіршило прогноз по ВВП Росії

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service погіршило свій прогноз по ВВП Росії на 2016 рік до зниження на 0,5-1,5% проти очікуваного раніше нульового зростання в рамках перегляду прогнозу для країн G20, йдеться в доповіді агентства "Перегляд у бік зниження світового економічного прогнозу на 2016 рік".

Агентство відзначає серед негативних чинників, які вплинули на зниження прогнозу, недавнє зниження цін на нафту і ослаблення курсу валюти, які підсилили несприятливу економічну ситуацію, повідомляє РИА Новости.

В червні міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило, що очікує зниження ВВП РФ за підсумками 2015 року на 3%, і не передбачає зміни показника в 2016 році.

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Moody's також погіршило прогноз по економіці Китаю і Бразилії: очікування щодо зростання ВВП Китаю на 2016 рік знижено до 6,3% з 6,5% раніше, а в Бразилії очікується динаміка ВВП в діапазоні від 0% до мінус 1%, що на 0,5 відсоткового пункту гірше попереднього прогнозу. У цілому прогноз по ВВП країн G20 на 2016 рік погіршено до зростання на 2,8% проти підвищення на 3,1% раніше.