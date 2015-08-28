Російська економіка розвалиться при $22,5 за нафту - експерти

Рейтинг і підтримка Володимира Путіна буде падати, якщо ціна на нафту буде знижуватися до показника $30 за барель, пише РБК з посиланням на опитування аналітиків Bloomberg.

Більш того, падіння цін до $22,50 за барель викличе крах російської фінансової системи, вважають учасники опитування. Це медіанні оцінки, отримані з відповідей 30 економістів, яких агентство опитували 24-26 серпня.

Напередодні нафта Brent закрилася на позначці $47,56 за барель. «Терпимість населення Росії до економічних негараздів вище, ніж у будь-якій, навіть напіврозвиненій країні, — говорить економіст німецького Berenberg Bank Вольф-Фабіан Хунгерланд. — Про російську економіку можна точно сказати, що популярність Путіна не визначається економічним прогресом».

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За словами аналітиків, Банк Росії не буде йти на рішучі дії, поки курс долара не підскочить вище 80 рублів. Валютні резерви будуть задіяні, якщо ціна нафти опуститься до $40 і залишиться на цьому рівні до кінця року, вважають 63% опитаних економістів.

«Центральний банк не заперечує проти ослаблення рубля, оскільки бюджет гостро потребує слабкого рубля, щоб компенсувати низькі ціни на нафту», — стверджує стратег Danske Bank Володимир Миклашевський. Якщо ЦБ і вдасться до валютних резервів, то в обмеженій і таргетованої манері, вважає економіст Raiffeisen Bank International Андреас Швабе. «Буде безглуздо витрачати десятки мільярдів доларів при низьких цінах на нафту. Але якісь заходи будуть необхідні, щоб не допустити ринкову паніку, як в минулому грудні», — сказав економіст.