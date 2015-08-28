Яценюк не боїться російського ембарго: вільна торгівля з ЄС запрацює вчасно

Угода про Зону вільної торгівлі з Європейським союзом набуде чинності у будь якому разі з 1 січня 2016 року, незважаючи на російське ембарго української продукції, і це ембарго стане забороною не для української продукції, а для російських громадян, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході зустрічі з прем'єр-міністром Литви Альгірдасом Буткявичусом.

«Росія вже оголосила, що упровадить ембарго на українську продукцію у разі набуття чинності Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Так от, для Росії я ще раз заявляю: Угода набуде чинності з 1 січня 2016 року. А російське ембарго стане ембарго не для української продукції, а для російських громадян», - сказав він.