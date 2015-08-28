Російський рубль відновив падіння слідом за нафтою
Курс долара повністю відіграв ранкове падіння, піднявшись від мінімумів дня більш ніж на 2 руб. Рубль припинив зміцнюватися після падіння цін на нафту
Ранкове зміцнення рубля (на відкритті торгів курс долара на Московської біржі впав майже на 1,5 руб.) змінилося новим падінням. Вже через півгодини долар повністю відіграв падіння перших хвилин і вийшов у зелену зону, а приблизно до 11:00 мск його вартість перевищила 67 руб., пише РБК.
На максимумі курс долара піднявся до 67,3 руб., що на 1,29 руб. вище рівня закриття торгів четверга. Одночасно з цим курс євро піднявся вище 76 руб., що приблизно на 2 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.
Читайте такожРосійська економіка розвалиться при $22,5 за нафту - експерти
До 11:15 мск вартість долара на Московській біржі становила 66,95 руб., вартість євро — 75,635 руб.
Розворот валютного тренда пов'язують з падінням нафтових котирувань. У п'ятницю вранці на біржі ICE вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в жовтні піднімалася до $48,45 за барель, що на 1,87% вище рівня закриття вчорашніх торгів (у четвер Brent подорожчала більш ніж на 10%), однак потім знову пішла вниз, опустившись нижче $47. Це більш ніж на 1% нижче рівня вчорашнього закриття.
Читайте такожМіненерго РФ: у найближчі 20 років не варто очікувати зростання нафтових доходів
Офіційний курс долара з 28 серпня 2015 року встановлений ЦБ на рівні 67,4473 руб., офіційний курс євро — на рівні 76,3369 руб.