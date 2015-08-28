Гривня торгується на міжбанку по 21,21 за долар

У п'ятницю, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час середини торгів встановилися на рівні 21,12/21,21 грн/дол., зазначив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 23,8340/24,0580 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3150/0,3180 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 21,2127 грн/дол., на цю годину було укладено 49 угод на суму 18,71 млн дол.