Мінфін США закликав кредиторів України швидше завершити процес реструктуризації держборгу

Міністерство фінансів Сполучених штатів Америки вітає досягнення урядом України угоди з комітетом кредиторів щодо реструктуризації частини державного боргу і закликає кредиторів швидше завершити цей процес.

"Ми вітаємо оголошення про те, що українська влада досягла угоди з комітетом кредиторів про умови реструктуризації боргу, які узгоджуються з цілями, викладеними в програмі МВФ в Україні... І ми закликаємо кредиторів, стосовно яких проводитиметься реструктуризація, швидко зробити необхідні кроки, щоб завершити роботу, що має вирішальне значення для майбутнього процвітання України", - йдеться у заяві міністра фінансів США Джейкоба Лью, розміщеному на сайті міністерства.

За його словами, угода з кредиторами сприятиме поліпшенню державних фінансів України, а також дасть українській владі перепочинок для виконання амбітної програми реформ, а також створить підґрунтя для економічного відновлення і зростання.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України досяг угоди з комітетом кредиторів, що передбачає списання 20% державного боргу, підлягає реструктуризації загальним обсягом 19 мільярдів доларів. При цьому російським кредиторам запропонували такі ж самі умови реструктуризації російського боргу обсягом 3 мільярда доларів.

Домовленості передбачають відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також процентну ставку за бондами на рівні 7,75%.