Економіка Росії з початку року впала на 3,6%

Російський ВВП в січні–липні 2015 року впав на 3,6% порівняно з тим же періодом минулого року.

Про це йдеться в моніторингу Мінекономрозвитку, опублікованому 28 серпня.

У липні поточного року скорочення економіки в річному вираженні становило 4,6%, повідомляє Slon.ru.

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«За оцінкою Мінекономрозвитку Росії, з початку поточного року спостерігалося послідовне уповільнення зниження динаміки ВВП з виключенням сезонності. У липні досягнута точка перегину, приріст ВВП становив 0,1%», – наголошується в матеріалах міністерства.

Згідно з даними Мінекономрозвитку, за першу половину поточного року економічний спад в РФ становив 3,4% до січня–червня 2014-го. У червні скорочення ВВП сповільнилося до 4,2% в річному вираженні проти 4,8% у травні. Порівняно з попереднім місяцем червневий ВВП знизився на 0,1% після спаду на 0,4% в травні і на 0,5% в квітні.

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25 серпня Мінекономрозвитку погіршило прогноз щодо зниження ВВП Росії в 2015 році з 2,8% до 3,3%. Тоді ж голова відомства Олексій Улюкаєв зазначав, що зростання економіки РФ в липні на 0,1% показує, що вона досягла «дна».

Улюкаєв також передбачає, що в 2016 році російський ВВП зросте на 1-2% (поточний прогноз Мінекономрозвитку – підйом економіки на 2,3%).

У міжнародному рейтинговому агентстві Moody's 28 серпня скоригували прогноз щодо динаміки ВВП РФ наступного року: замість нульового росту тепер очікується зниження на 0,5–1,5%.