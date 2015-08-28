UniCredit Bank Austria сконцентрував 80% акцій свого дочірнього банку в Україні

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У той же час, два інших акціонери скоротили свої пакети: «Ферротрейд Інтернешнл» – з 35,58% до 11,35%, UniCredit S. p.A. – з 26,48% до 8,44%.

Як повідомляв УНІАН, холдингова компанія Альфа-Груп ABH Holdings S. A. (ABHH) зі штаб-квартирою в Люксембурзі вступила в ексклюзивні переговори з UniCredit Group щодо купівлі дочірнього банку групи в Україні UniCredit Bank («Укрсоцбанк»).

UniCredit Bank - об'єднана структура, утворена в результаті злиття дочірніх банків UniCredit Group в Україні, «Унікредит Банку» і «Укрсоцбанку». У грудні 2013 року було завершено процес інтеграції банків, об'єднаний банк продовжує роботу під назвою UniCredit Bank і входить до групи найбільших банків України за обсягом активів.

Інвестиційна холдингова компанія ABH Holdings S. A. (ABHH) зі штаб-квартирою в Люксембурзі представлена в Україні дочірній банк «Альфа-Банк» (Україна), який входить до групи найбільших банків за обсягом активів.