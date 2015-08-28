Нацбанк знижує вартість грошей в Україні

Згідно з повідомленням, процентна ставка за депозитними сертифікатами "овернайт" збереглася на рівні 18% річних.

Національний банк України слідом за рішенням про зниження з 28 серпня облікової ставки з 30% до 27% річних знизив ставку рефінансування за операціями "овернайт" під забезпечення державними цінними паперами на 4 п.п. до 29% річних, повідомляється на сайті регулятора.

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Як повідомлялося, Національний банк України прийняв рішення з 28 серпня знизити облікову ставку до 27% до 30%.

Нацбанк з 4 березня 2015 року підвищив облікову ставку до максимального історичного рівня для української банківської системи - 30% до 19,5% річних, що діяли раніше.

Слідом за підвищенням облікової ставки регулятор підвищив ставки за операціями підтримки ліквідності, у тому числі ставку одноденного рефінансування до 33% річних, і ставки з мобілізації ресурсів за допомогою продажу депозитних сертифікатів.

Жорсткість монетарної політики НБУ націлена на стабілізацію валютного ринку та курсу гривні, яка протягом минулого року за офіційним курсом подешевшала по відношенню до долара вдвічі та ще в 1,8 рази з початку 2015 року, до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення Нацбанком обмежень та отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася до 21,55 гривні/долар, однак після повернулася до позначки близько 22,5-23,5 гривні/долар, де утримується до сьогоднішнього дня.