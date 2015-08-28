Росіяни заборгували за комунальні послуги майже $15 мільярдів

Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву заступника міністра будівництва та ЖКГ Росії Андрія Чибіса.

"У нас в цілому по країні борги в системі ЖКГперевищили трильйон рублів. З них половина боргу - це борги фізичних осіб-споживачів підприємствам ЖКГ", - сказав Чибіс журналістам в Нальчику після завершення північно-кавказького форуму ЖКГ.

За його словами, для вирішення проблеми виплати боргів в Росії потрібні заходи законодавчої влади, спрямовані на посилення відповідальності найбільш злісних неплатників.

"Крім того, керівники регіонів мають у ручному режимі, особливо в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, мінімізувати ці борги шляхом вирішення конфліктних та спірних ситуацій між учасниками ринку", - вважає російський заступник міністра.

Говорячи про можливу реструктуризацію боргів, він підкреслив, що "це питання конкретних рішень між конкретними суб'єктами господарювання".

"Вони мають прийматися за безумовноїпідтримки або на майданчику регіональних органів влади", - підкреслив Чибіс.

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