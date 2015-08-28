Яценюк закликав Росію прийняти пропозиції України щодо реструктуризації боргу, інших умов не буде

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав уряд Російської Федерації прийняти запропоновані Україною умови реструктуризації боргу в 3 мільярди доларів, оскільки інших - більш сприятливих умов реструктуризації - не буде.

Про це Яценюк сказав в ході звітного засідання уряду.

"Інших умов не буде. Або нехай покличуть тих бандитів, яких вони прихистили, - нехай у них забирають гроші. Або нехай повернуть нам їх сюди, ми проведемо процесуальні дії, хто як вів гроші, - сказав Яценюк. - Вкотре закликаю Росію прийняти наші пропозиції".

"Кращих пропозицій для Росії не буде", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Російська сторона вже заявила про те, що не буде брати участь в реструктуризації боргу. Однак Мінфін США закликав усіх кредиторів України якомога швидше завершити переговори за борговими операціями.