Кабмін вивчає можливість підвищення зарплат в Україні – Яценюк

Кабінет міністрів України вивчає можливості для підвищення зарплат в Україні, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

"Уряд розглядає питання підвищення мінімальної зарплати. Рішення буде оголошено пізніше", - сказав Яценюк.

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Як повідомляв УНІАН, раніше глава уряду зазначав, що одним із джерел підвищення зарплат та соціальних стандартів в цілому можуть стати кошти, зекономлені в результаті реструктуризації частини державного боргу.

Згідно із законом про держбюджет мінімальна зарплата в Україні становить 1218 гривень. Підвищення мінімальної зарплати заплановано на 1 грудня поточного року. У той же час в уряді зазначили, що в разі наявності коштів мінімальна зарплата може бути підвищена раніше.