Гривня закрила міжбанк на рівні 21,40 за долар

У п'ятницю, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,25/21,40 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 23,9270/24,0920 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3150/0,3180 гривні/рубль.

Читайте такожНацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,1854 гривні/долар, до цього часу було укладено 593 угоди на суму 421,31 мільйона доларів.