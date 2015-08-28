Економіка України може продемонструвати зростання вже у IV кварталі 2015 року – Абромавичус

Економіка України може продемонструвати зростання не в 2016 році, як очікувалося раніше, а вже у IV кварталі 2015 року, повідомив у ході засідання уряду міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус.

За його словами, "крихка" економічна стабілізація в Україні вже досягнута.

"І економічне зростання може бути не в 2016 році, як ми передбачали, а вже у IV кварталі 2015 року. На останній зустрічі з НБУ ми домовилися, виходячи з економічної стабілізації, що спільно й поступово зніматимемо обмежувальні заходи. Бізнесу стане легше», - сказав Абромавичус.

Він наголосив, що такі результати стали можливі завдяки в тому числі непопулярним і неординарним крокам уряду.

Абромавичус нагадав, що пріоритетами економічного блоку уряду залишаються дерегуляція, реформа державного сектору, держзакупівель, розвиток експорту.

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Як повідомляв УНІАН, у середині серпня Мінекономрозвитку заявило, що очікує подальшого уповільнення темпів падіння валового внутрішнього продукту України в 2015 році через покращення динаміки в усіх галузях реального сектору економіки. На думку аналітиків міністерства, покращення динаміки ВВП також обумовлено стабілізацією ситуації на фінансовому ринку і відновленням економічної активності на сході країни.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, в другому кварталі обсяг українського ВВП скоротився на 14,7% (проти скорочення на 17,2% у першому кварталі року). При цьому порівняно з попереднім кварталом ВВП України знизився всього на 0,9%, у той час як у першому кварталі ВВП "просів" на 5,3%. Уповільнення темпів падіння ВВП зафіксовано вперше з 2013 року.

Разом із тим, Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції та розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП України цього року на 7,5%.