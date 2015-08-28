Нацбанк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні: 23,87 за євро і 21,18 - за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 31 серпня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2118.5441 (28 серпня – 2131.7065)

100 EUR – 2387.1755 (28 серпня– 2405.4176)

10 RUR – 3.1868 (28 серпня – 3.1606)

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 28 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 21,25/21,40 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро перебувають на рівні 23,9270/24,0920 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3150/0,3180 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 21,1854 гривні/долар, до цього часу було укладено 593 угоди на суму 421,31 мільйона доларів.