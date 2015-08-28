Економіка Бразилії вступила до фази рецесії

19:41, 28 серпня 2015
Фінанси
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На спад сьомої за розмірами економіки світу вплинули зниження цін на сировину, уповільнення глобального економічного зростання, а також внутрішні фактори.

REUTERS

Економіка Бразилії скорочується другий квартал поспіль, і, таким чином, країна вступила до фази рецесії.

Про це повідомляє РБК.

"З квітня по червень ВВП країни знизився на 1,9% по відношенню до попередніх трьох місяців. Показник першого кварталу також був переглянутий у бік зменшення з -0,2% до -0,7%. У річному вимірі за підсумками другого кварталу ВВП Бразилії зменшився на 2,6%", - говориться в повідомленні.

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Наголошується, що спад сьомої за розмірами економіки світу вплинули зниження цін на сировину, уповільнення глобального економічного зростання, а також внутрішні фактори. У цьому році уряд запровадив жорсткі заходи економії, щоб впоратися з високим рівнем держборгу.

"В результаті різко скоротилися державні витрати, в тому числі допомога з безробіття, натомість зросли ставки податків. Споживчі витрати стримувалися високими процентними ставками, що досягають 14,25%, і впали у другому кварталі на 2,1%", - підкреслює видання.

Найбільшого скорочення зазнала промисловість, де, зокрема, обсяги будівництва впали на 8,4%. Обсяги транспортних, складських, поштових, фінансових послуг та страхування також пішли в мінус.

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"Аналітики вважають, що економічне зростання не відновиться до 2017 року. Якщо це прогноз виявиться вірним, дворічна рецесія буде в Бразилії відзначена вперше з 1931 року", - резюмує видання.

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