Наступного тижня Уряд оголосить плани щодо підвищення зарплат і пенсій - Розенко

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив міністр соціальної політики України Павло Розенко.

Він зазначив: "Ще коли затверджувався державний бюджет України, ми чітко встановили, що соціальні стандарти в Україні мають підвищитися з грудня 2015-го року на 13 відсотків. Але всі ми – і президент України, і прем’єр-міністр – неодноразово говорили, що ми зробимо все як влада, щоби знайти ресурс для того, щоби зробити це підвищення раніше. Все залежить і залежало від стану економіки, від стану бойових дій і від переговорів про реструктуризацію боргів. І якраз успіх Міністерства фінансів і уряду в цілому у питанні перенесення виплати боргів фактично на 4 роки і списання на 20 відсотків боргів України в цілому, дає прекрасний шанс, щоб знайти цей ресурс, який ми можемо вкласти в індексацію заробітних плат і пенсій".

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Міністр поінформував, що Мінсоцполітики розробило 3 моделі підвищення соціальних стандартів – зарплат, пенсій та усіх соціальних виплат. "Ці 3 варіанти коштують приблизно від 5 до 15 млрд грн до кінця року, тобто це значні кошти. І сьогодні, на мою думку, прийшов час на те, щоби з якоюсь обережною упевненістю – не будемо називати відсотки, не будемо називати дати – але я думаю, що у найближчий тиждень будуть оголошені плани влади щодо підвищення соціальних стандартів" – заявив Розенко.

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк сьогодні в ході засідання уряду повідомив, що Кабінет міністрів України вивчає можливості для підвищення зарплат в Україні.

Одним із джерел підвищення зарплат і соціальних стандартів в цілому можуть стати кошти, зекономлені в результаті реструктуризації частини державного боргу.