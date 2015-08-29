S&P підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України

Про це йдеться в прес-релізі агентства, передає DT.ua.

Таким чином, рейтинг знаходиться в двох кроках від рейтингу "D" — дефолт.

Рейтингове агентство одночасно підтвердило довгострокові суверенні кредитні рейтинги на рівні "CCC +", залишивши негативний прогноз по ним.

"На наш погляд, дефолт по боргу уряду України в іноземній валюті є практично неминучим", - говориться в релізі агентства.

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Агентство буде вважати як мораторій на виплати, так і обмін подібних боргових зобов'язань випадками дефолту.

Аналітики S&P прогнозують, що ВВП України в 2015 році скоротиться приблизно на 15 відсотків.

Раніше УНІАН повідомляв, що рейтингове агентство Fitch очікувано знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з "СС" до "С" після досягнення угоди з кредиторами про часткове списання заборгованості.