S&P прогнозує зростання економіки України у 2016 році на 2%

Про це йдеться у повідомленні агентства, розміщеному на корпоративному сайті.

«Ми підтверджуємо довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «СС», однак прогноз за рейтингом негативний, - йдеться в повідомленні. – Макроекономічна ситуація в Україні залишається вкрай непростою. Ми очікуємо, що в 2015 році падіння економіки становитиме близько 15%, проте вже в 2016 році можливе зростання до 2%, а в 2018 – до 4%».

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України припустило, що економіка України може продемонструвати зростання не в 2016 році, як очікувалося раніше, а вже в IV кварталі 2015 року. За словами міністра Айвараса Абромавичуса, «крихкої» економічної стабілізації в Україні вже досягнуто.

Також у середині серпня Мінекономрозвитку заявило, що очікує подальшого сповільнення темпів падіння валового внутрішнього продукту України у 2015 році внаслідок поліпшення динаміки у всіх галузях реального сектору економіки. На думку аналітиків міністерства, поліпшення динаміки ВВП також зумовлено стабілізацією ситуації на фінансовому ринку і відновленням економічної активності на сході країни.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, у другому кварталі обсяг українського ВВП скоротився на 14,7% (проти скорочення на 17,2% у першому кварталі року). При цьому порівняно з попереднім кварталом ВВП України знизився всього на 0,9%, тоді як у першому кварталі ВВП «просів» на 5,3%. Сповільнення темпів падіння ВВП зафіксоване вперше з 2013 року.

Разом з тим, Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду і Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП України в цьому році на 7,5%.