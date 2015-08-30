У Кабміні обіцяють підвищити мінімальну зарплату вже з 1 вересня

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у програмі “10 хвилин з прем’єр-міністром”.

“Ми разом із президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів”, - зазначив він.

Глава уряду нагадав, що чинний закон передбачав зростання мінімальної заробітної платні та прожиткового мінімуму з 1 грудня.

“Але ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітню платню і прожитковий мінімум, а, відповідно, зарплати для українців, вже з 1 вересня. І таке рішення прийнято”, - сказав він.

Загальний фінансовий ресурс, який необхідно було знайти для підвищення заробітніх плат, пенсій, виплат та інших соціальних стандартів, за його словами, становив близько 10 млрд грн., і їх знайшли.

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Яценюк повідомив, що до парламенту вноситься законопроект, який передбачає збільшення соціальних стандартів для майже 12 мільйонів українських громадян, зокрема, для близько 3 мільйонів працівників бюджетної сфери.

“Вчитель без категорії отримає додатково 470 гривень. Вчитель вищої категорії отримає додатково 605 гривень. Сімейний лікар буде додатково отримувати 453 гривні. А медсестра - 304 гривні”, - сказав він.

За словами Яценюка, працівники соціальної сфери та працівники культури також отримають підвищення, зокрема, працівники соціальної сфери додатково будуть отримувати 304 грн. А працівники культури, наприклад, бібліотекар, - 348 грн.

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1,5 млн українських студентів також отримають підвищення стипендій.

“Студенти вищих навчальних закладів І і ІІ категорії будуть додатково отримувати 112 гривень. Студенти, які навчаються в навчальних закладах ІІІ–IV категорії, - 95 гривень”, - сказав прем’єр.

Глава Уряду також повідомив, що одинокі матері після підвищення загалом будуть отримувати від 350 до 727 грн.

“Наші пенсіонери, які потребують найбільшої допомоги від держави, також отримають підвищення пенсії. Таке підвищення буде стосуватися 7,5 мільйонів українських пенсіонерів. І мінімальна пенсія буде становити 1074 гривні”, - наголосив Яценюк.

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Люди з особливими потребами додатково отримають від 100 до 200 грн.

“Таким чином, мінімальна заробітна плата, яка сьогодні в країні становить 1218 гривень, з 1 вересня цього року становитиме 1378 гривень”, - наголосив він.

При цьому прем’єр наголосив, що зарплатня повинна бути підвищена не тільки в бюджетній сфері.

“Вона повинна піднятися в цілому по економіці - всі підприємства всіх форм власності повинні підняти заробітну плату для своїх працівників”, - сказав Яценюк.