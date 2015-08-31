Уряд найближчого тижня надішле до ВР пропозицію підвищити прожитковий мінімум - Розенко

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр соціальної політики Павло Розенко.

"Як наслідок такого рішення будуть відповідно збільшені розміри мінімальної пенсії та мінімальної зарплати. Загалом через збільшення прожиткового мінімуму зросте й понад 80 видів соціальних виплат, допомог, компенсацій, стипендій тощо", - зазначається в повідомленні.

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За словами міністра, підвищення соціальних стандартів торкнеться понад 12,5 млн. наших співгромадян. Додатково на ці цю мету Уряд зміг мобілізувати біля 10 млрд. грн.

"Всі подробиці останніх подій пов'язаних із стабілізацією економічної ситуації, домовленостей з кредиторами України та підвищенням соцстандартів завтра оприлюднимо разом із Міністром фінансів Наталією Яресько на спеціальному брифінгу в Кабміні", - написав Розенко.

Отже, коротко резюмуючи приємні новини останної неділі літа.До Верховної Ради України у найближчий тиждень надійде уря... Posted by Павло Розенко on Sunday, August 30, 2015

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Як повідомляв УНІАН раніше, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що мінімальна заплата і прожитковий мінімум в Україні будуть підвищені вже з 1 вересня.