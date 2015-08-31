Яценюк: детінізація та боротьба з корупцією в ГФС дозволили залучити до бюджету 2 мільярди гривень ПДВ

Про це глава уряду Арсеній Яценюк заявив у програмі “10 хвилин з прем’єр-міністром”.

За його словами, протягом дев’яти місяців Кабмін багато зробив для стабілізації фінансово-економічного сектору.

“Наприклад, тільки в серпні нам вдалося додатково за рахунок детінізації і боротьби з корупцією в Державній фіскальній службі зібрати майже два мільярда гривень податку на додану вартість. Це те, що раніше розкрадалось по кишенях корупціонерів, і це те, що зараз потрапило в державну казну", - сказав прем'єр.

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Він також нагадав, що Україна разом із іноземними кредиторами домовилась про списання 20% комерційного боргу.

“Ця сума – майже 4 мільярди доларів США”, - додав Яценюк.

Окрім того, за його словами, уряду вдалося добитись перенесення виплат за «тілом» кредиту ще на чотири роки.

“Ми списали 4 мільярда доларів США та перенесли виплати по кредитах, які не ми брали, але нам треба було вирішувати, на чотири роки. Це дає можливість для України далі формувати «подушку» економічної стійкості і залучати нові інвестиції до держави”, - наголосив прем’єр.

Завдяки цим крокам, підкреслив Яценюк, стало можливим підвищення соцстандартів.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Яценюк заявив, що мінімальна заплата і прожитковий мінімум в Україні будуть підвищені вже з 1 вересня.

За його словами, мінімальна зарплата, яка на сьогодні становить 1218 грн, з 1 вересня становитиме 1378 грн.