Дефіцит платіжного балансу України зменшився майже в 5,3 рази

Платіжний баланс України в січні-липні 2015 року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом 862 млн дол., що майже в 5,3 рази менше від дефіциту на рівні 4,545 млрд дол. за аналогічний період 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, в липні платіжний баланс зведено з профіцитом 438 млн дол. проти дефіциту роком раніше на рівні 263 млн дол.

Регулятор відзначив, що формування профіциту платіжного балансу в липні зумовило зростання міжнародних резервів до 10,4 млрд дол., що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду на 2,1 місяця.

Профіцит поточного рахунку в першому півріччі становив 88 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 2,744 млрд дол.

Рахунок операцій з капіталом платіжного балансу за 7 місяців зведено з профіцитом на рівні 339 млн дол., що на 11,9% нижче від профіциту за 7 місяців попереднього року.

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Фінансовий рахунок платіжного балансу у січні-липні зведено з профіцитом на рівні 1,289 млрд дол., що на 897 млн дол., або на 241%, менше від показника за січень-липень 2014 року.

За інформацією регулятора, чистий відплив прямих іноземних інвестицій (сальдо) в січні-липні становив 1,360 млн дол., зокрема в липні відплив становив 149 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-червні 2015 року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом 1,3 млрд дол., що майже в 3,3 рази менше за дефіцит на рівні 4,282 млрд дол. за аналогічний період 2014 року.

У 2014 році платіжний баланс України було зведено з дефіцитом 13,307 млрд дол. проти профіциту в 2,023 млрд дол. за підсумками 2013 року.