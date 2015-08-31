Гривня торгується на міжбанку по 21,95 за долар

У понеділок, 31 серпня, котирування гривні до долара СШАна міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,65/21,95 гривні/долар, про це УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро на рівні 24,2710/24,6050 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3220/0,3260 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 21,7176 гривні/долар, до цього часу було укладено 45 угод на суму 19,21 мільйона доларів.